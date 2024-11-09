普京祝賀特朗普 稱已準備好對話

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周四祝賀特朗普贏得美國總統選舉，並表示如果特朗普政府想恢復接觸，他已經準備好與特朗普對話。

普京在黑海度假城市索契出席瓦爾代論壇時，讚揚特朗普今年7月在賓夕凡尼亞州出席造勢大會遭槍手試圖暗殺時，他表現出勇敢的真漢子。普京指特朗普談到烏克蘭及恢復對俄關係的發言值得注意。對於特朗普在競選期間揚言若當選，可於24小時內解決烏克蘭危機，普京坦言不知道將來事情如何發展。

指美禁華商品引發通脹 普京又提到俄中關係不針對其他國家，又指俄中關係達到前所未有的高度，並且建立在信任的基礎上，這正是俄羅斯和西方國家之間所欠缺。普京又談及美國禁止中國商品和技術，認為將會對美國造成影響包括引發通脹，如果美國改變遏制俄羅斯和中國的政策，所有人都會受益。

對於俄羅斯會否與北韓進行聯合軍事演習，普京回應說：「我們拭目以待。我們也可以進行演習。為甚麼不呢？」他稱，俄朝早前簽訂《全面戰略夥伴關係條約》已說明兩國合作的輪廓，條約第4條提到他國發動侵略時俄朝應相互協助。普京重申，該條款沿襲前蘇聯時代條約，幾乎沒有任何新內容。