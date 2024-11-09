拜登發表講話 確保和平有序交接

短期內與特朗普共進午餐

拜登在白宮玫瑰園表示，周三已跟特朗普通話祝賀他，並指示政府與特朗普團隊合作，確保政權和平有序過渡。拜登希望選民無論投票給誰，都要將彼此視為同胞，而並非對手。拜登強調大家要接受國家的選擇，讚揚賀錦麗的真我個性，又稱不可以在勝選時才愛國暗諷特朗普。他指美國的選舉制度誠實、公平及透明，無論勝負都可以信任。特朗普形容跟拜登、賀錦麗通話良好和互相尊重，他和拜登同意於短期內共進午餐。特朗普又表示，上任後首要任務是把美國的邊境變得更加強大和堅固，強調會不惜工本落實大規模遣返非法移民的計劃。