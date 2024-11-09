特朗普選舉經理 懷爾斯將任白宮幕僚長

美國史上首位女性擔任 美國總統當選人特朗普周四公布首位重要內閣人選，決定由競選團隊聯合經理懷爾斯（Susie Wiles）擔任白宮幕僚長，成為美國史上首位女性白宮幕僚長。懷爾斯是特朗普競選工程重要智囊，其溝通策略、組織能力和政治敏銳度出色，獲特朗普核心圈子內外公認為他打造了歷來最有紀律、最妥善執行的選戰。

特朗普發聲明指，懷爾斯剛剛幫助他達成美國史上最偉大的政治勝利之一，也是他2016年和2020年成功競選的重要成員。他讚揚懷爾斯既強硬又聰明，創新且廣受尊敬與欽佩，她將繼續不懈努力實現「讓美國再次偉大」的目標。她成為美國史上首位女性白宮幕僚長，這個榮譽當之無愧，毫不懷疑她會讓美國感到驕傲。副總統當選人萬斯在社交網「X」發文盛讚懷爾斯，指她是特朗普競選的巨大資產，將會成為白宮的巨大資產，她也是一個非常好的人，她獲選為白宮幕僚長是一個好消息。

67歲的懷爾斯甚少公開露面，特朗普周三在佛羅里達州競選總部發表勝利宣言時曾特別感謝她，在台上召喚她上前發言，但她笑着把另一名競選聯合經理拉奇維塔（Chris LaCivita）推向講台。

甚少公開露面 被稱「冰女」 特朗普當時說：「蘇西（懷爾斯的名字）喜歡待在幕後。讓我向各位介紹，這位是『冰女』（ice maiden），我們都這麼叫她。她就愛待在後面，但她可不是個布景而已。我從來沒見過她這麼害羞。」

特朗普3次競選總統，懷爾斯均參與其中。懷爾斯在特朗普2016年大選贏得當時仍是搖擺州的佛州，功不可沒。特朗普委託下，懷爾斯於2018年協助德桑蒂斯競選佛州州長，他當選後在勝利演說大讚懷爾斯是「行內最好」，但二人關係之後愈發緊張，德桑蒂斯於2019年解僱懷爾斯。懷爾斯曾指，為德桑蒂斯工作是職業生涯中最大的錯誤。

參與特朗普3次競選功臣 懷爾斯2020年大選在佛州擔任特朗普的競選顧問，特朗普2021年再聘請懷爾斯擔任高級顧問，出任「拯救美國政治行動委員會」的行政總裁。2023年3月，懷爾斯加入特朗普的2024年總統競選團隊，擔任聯合競選經理。懷爾斯於1954年5月14日在新澤西州出生，是美式足球員兼美國傳奇體育主播帕特‧薩默羅爾（Pat Summerall）的三個孩子之一。她畢業於馬里蘭大學帕克分校，1979年獲聘為時任眾議員坎普（Jack Kemp）的助理，開始選舉政治生涯，並於1980年作為競選調度員加入列根的總統競選活動。本報綜合報道