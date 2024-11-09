假劣機油猖獗 廣東本年查辦63宗

貨值逾224萬元

廣東省市場監督管理局聯合廣州市市場監管局、越秀區市場監管局及登峰街道市場監管所周一分別突擊檢查華南汽配城和廣園致友汽配城，當場檢查464瓶來自各類品牌多種型號規格機油產品，行動中未發現涉嫌假冒機油產品，不過查獲45瓶自有品牌機油產品，執法人員現場已發出《責令改正通知書》。