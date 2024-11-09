假劣機油猖獗 廣東本年查辦63宗
【本報綜合報道】由本年以來，廣東省市場監管部門一共查辦63宗涉及假冒偽劣機油（引擎潤滑油）案件，案值逾206萬元（人民幣‧下同，約224.8萬港元），3宗案件移送公安處理。
貨值逾224萬元
廣東省市場監督管理局聯合廣州市市場監管局、越秀區市場監管局及登峰街道市場監管所周一分別突擊檢查華南汽配城和廣園致友汽配城，當場檢查464瓶來自各類品牌多種型號規格機油產品，行動中未發現涉嫌假冒機油產品，不過查獲45瓶自有品牌機油產品，執法人員現場已發出《責令改正通知書》。
至於清遠市市場監管局10月16日曾聯合有關部門，在市內清新區太和鎮搗破一個製售侵權假冒機油窩點，現場查獲2,200瓶假冒知名品牌潤滑油成品，11噸原材料，涉案貨值約60萬元（約65.4萬港元）。下一步，廣東市場監管部門將持續開展機油產品專項執法行動，全面排查機油產品市場，加大質量監督抽查力度，嚴厲查處生產銷售假冒機油的違法行為，加強行刑銜接，切斷假冒機油流通鏈條。
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