經濟不景 學費太貴 京知名國際校傳倒閉

北京一間知名國際學校日前傳出倒閉消息，有家長反映學校電話無人接聽，而學校的微信公眾號自今年6月以來再無更新。今年開學後，順義區勞動人事仲裁委員會發布多條公告，多人向校方追討薪金。有分析指，出生人口急劇減少、家庭收入下降等均影響招生。

2018年揭牌的芳草外國語學校位於順義區馬坡鎮，前身為英國國王伍德公學北京學校，由博華百校教育集團聯合英國國王伍德學校等機構斥巨資創立，由前北京芳草地國際學校校長蘇國華任創始校長，並引進前芳草地國際學校管理、教學班底的骨幹成員。前外交部部長李肇星3年前曾應邀到學校，發表題為「愛國敬民大國外交」的演講。

小學部一年收11萬元 學校採用雙語教學，涵蓋學前教育、小學教育、初高中教育。幼稚園及學前班一年學費為6萬元（人民幣‧下同，約6.6萬港元），小學部一年學費為10萬元（約11萬港元）。然而，學校過去兩年均只招收小學生，還曾特別標明入學可獲「中英雙重學籍」。據順義區人民政府今年3月發布的資料顯示，學校有5個年級10個教學班，在職教師共30人。

多人討薪 學生早轉校 有知情人士透露，芳草外國語學校學生早已於上個學期期末和暑假陸續轉校，數十人轉往順義區其他國際學校就讀。學校公眾號「北京芳草外國語學校」最後一條訊息於6月3日發布，此後再也沒有更新。蘇國華日前透露，與校方協議於去年底到期後已離開學校。

業內人士指出，除了出生人口急速下降、生源不足衝擊招生外，經濟下行也是引發國際學校倒閉潮的原因。愈來愈多中國家庭荷包縮水，難以承擔昂貴的國際學校學費。本報綜合報道