網易內部嚴查反腐 傳多名高管遭帶走

【本報綜合報道】網易遊戲周四傳出內部嚴查反腐，有高管被帶走調查。網易相關公關人員昨日凌晨在微信朋友圈回應指，公司反腐從未停止，同時提到因案件仍在偵辦中，不便披露具體情況，公司會適時通報。發文者又稱，網傳洗錢等消息純屬造謠，網易已安排報警。

有人闢謠「自己好好的」 關於涉及網易營銷部門多名高管遭反腐調查的聊天紀錄在網上流傳，顯示網易遊戲市場部總經理等人已被帶走，涉案合約金額約20億元人民幣（約22億港元）。

截圖中提及被帶走的5人名單並不完全準確，名單中有人已闢謠。截圖中負責手遊《光‧遇》和《荒野遊戲》的張海星周四晚現身某評論區，表示「自己好好的」，並稱自己的確是負責《光‧遇》，但不負責《荒野遊戲》。

今年以來，抖音、騰訊、美團等互聯網巨頭均發布反舞弊通報，涉及數百名員工觸犯廉潔紅線被辭退，多人涉嫌犯罪被移送司法機關處理。有行業人士表示，互聯網企業內部反腐，是進一步加強內外部監督和完善企業誠信機制的必要手段，有助促進互聯網產業高質量發展。