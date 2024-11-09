拐賣17童案判死 余華英上訴

【本報綜合報道】雲南省大理州拐童婦人余華英被控拐賣17名兒童，貴州省貴陽市中級人民法院上月重審一審宣判，再以拐賣兒童罪判處她死刑，其丈夫王加文同日在雲南亦因拐賣兒童等罪成，判囚16年半。案件受害人代理律師周四透露，余華英目前已上訴，王加文則明確不上訴。

其夫監16.5載不上訴 案件受害人代理律師、河北十力律師事務所副主任律師王文廣向內媒表示，余華英在宣判當日明確表示上訴，目前她已向法院提供相應書面材料。王文廣又指，根據法律規定，刑事部分的上訴期限是10天，在法定期限內王加文未表示上訴，表明他已認罪認罰；強調上訴是被告的權利，但他們希望維持原判。

余華英21歲時與重慶男子王加文結婚，生下一女，之後王加文涉嫌盜竊被抓，余華英外出打工並結識龔顯良，同居後生下一子，惟被二人販賣。1993年至2003年間，余華英和龔顯良、王加文多次前往貴州、雲南、重慶等地拐帶兒童，他們往往會選擇在一個城市租屋住一段時間，然後混入當地社區圈子，物色潛在目標。

王加文