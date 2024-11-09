內地擬監管中老年題材短劇

短劇行業內部近日流傳一份廣電總局網絡視聽司簽發的管理提示，引發業內對相關題材創作紅線的討論，有聲音認為或是收緊這些題材的監管。管理提示雖肯定中老年題材微短劇在滿足群體情感需求方面的積極作用，但部分微短劇故意製造衝突、設計狗血情節，違背時代潮流。

管理提示提出3點管理要求，包括扭轉突出表現重男輕女、貪財算計、狠毒蠻橫的「惡婆婆」、「惡奶奶」的模式化創作傾向；扭轉刻意製造衝突和價值觀撕裂的創作傾向；扭轉過度將中老年人形象邊緣化、臉譜化的創作傾向。《保潔老媽無極歸來》一劇講述45歲清潔工與被下藥的27歲總裁發生一夜情，事後拒收巨額賠償，男方因而愛上女方並堅持負責到底。劇集多個情節引發網民質疑，目前在多個影片平台上均已搜索不到。