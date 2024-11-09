台灣預算案 政府與朝野達共識

【本報綜合報道】僵持多時的2025年度台灣政府總預算案，周四終突破僵局，朝野黨團代表與行政院長卓榮泰達成共識並簽字決議。立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，各黨團除同意總預算案當日付委審查並不覆議外，也同意下周二協商包括大法官、考試院與通訊傳播委員會人事同意權案的審查時程。

卓榮泰周四下午邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解決方法，會上達成3點共識，包括行政院同意以追加預算補足原住民禁伐補償金，禁伐補償每公頃6萬元（新台幣‧下同，約1.45萬港元）將在明年透過追加預算方式處理。對於提高公糧收購價格，國民黨團總召傅崐萁批評農業部長陳駿季不適任，但同意再多給農業部時間，最遲在今年底前提方案。此外，依立法院通過主決議，健保點值1點0.95元（約0.23港元）目標應在明年6月底前達標。

3議題有解決方案 韓國瑜昨在立法院會議開始前，先召集朝野黨團協商，各黨團同意行政院針對原住民禁伐補償、健保點值及公糧收購議題的解決方案，並請行政院依該解決方案期程辦理。各黨團亦同意2025年總預算案納入當日院會討論事項，交財政委員會分送各委員會審查，並不提出覆議。此外，有關撥補台灣電力公司1,000億元（約242億港元）、用以吸收用電成本的2024年度政府總預算追加預算案的審查時程，朝野各黨團也同意於下周二協商時一併討論。