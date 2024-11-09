被指「中國版薩德」 紅旗19反導系統 首次示眾

珠海航展前披露 暗示將用於出口 第十五屆中國航展下周二在廣東珠海揭幕，除備受矚目的殲35A隱形戰機外，解放軍空軍紅旗19反導系統周四首次展出，或暗示將用於出口，中東國家可能是潛在客戶。有專家表示，作為新一代地空導彈系統，紅旗19具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強的特點，已達國際先進水平。

有「中國版薩德」之稱的紅旗19過去一直保持神秘，它可攔截傳統彈道導彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超音速導彈的能力，是中國國土防空反導作戰的骨幹裝備。不同於美國薩德防禦系統攔截彈的單級設計，紅旗19採用兩級發動機和更強助推器，能把攔截彈助推至大氣層內高空或大氣層外，同時縮短殺傷器在釋放前與目標的距離。

美智庫：可攔射程3000公里導彈 紅旗19發射車採用8×8輪式高機動卡車底盤，每輛車上配備6枚攔截彈，採取冷發射方式（即輔助動力把導彈從發射筒內射出）。從發射筒後部的自適應發射底座來看，紅旗19並非採用傳統垂直發射，而是更高技術含量的大傾斜角發射方式。美國智庫報告稱，紅旗19可在中段攔截射程介乎1,000至3,000公里的中程彈道導彈。紅旗19對重點大城市和戰略要地形成強而有力的保護傘，因此軍事迷稱為「京畿拱衞彈」。

新型超大型噴氣動力無人機亮相 航展飛行器當中，名為「九天」的國產新型超大型噴氣動力無人機最大起飛重量達10噸，被視為無人機母機。「九天」最大特點是機腹設有一個體積可觀的異構蜂巢任務箱，可能是為配備有效載荷，發射大量小型無人機。至於解放軍空軍新型AKF98A空射巡航導彈，專為穿透敵方防禦系統和遠距離瞄準高價值資產而度身訂造，相當於美國AGM158系列隱形巡航導彈和英法暴風影巡航導彈等。AKF98A可由殲16戰機或殲轟7A2戰鬥轟炸機攜帶，射程料達500公里。

此外，殲35A昨日在珠海金灣機場上空，和空軍八一飛行表演隊殲10C戰機展開首次適應性訓練。軍事專家認為，殲35A的英文字母則代表不同軍兵種，例如「A」是空軍型，「B」是海軍艦載機型。本報綜合報道