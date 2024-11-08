面對俄烏以巴戰 美新政府處被動

美國大選無論特朗普或賀錦麗當選，都要面對俄烏及以巴戰爭如何解決的問題。新政府應該明白到不但俄烏戰爭不能挫敗俄羅斯，以巴戰爭也因為伊朗已得到與西方撕破臉後的俄羅斯在軍事上全力支持，空防及高超音速導彈技術見到突破，甚至可能已在核彈技術上也得到支持，未來俄伊若真的建立軍事聯盟，美國及以色列就更不敢對伊朗動用核武。

若果要為今天美政府新保守主義精英把國家搞到焦頭爛額尋求解釋，起碼有兩方面，一是他們在蘇聯解體後迷信像學者福山（Francis Fukuyama）所預期，西方的自由民主制度全面勝利，打敗東歐共產主義及成功籠絡中國邁向資本主義；二就如另一學者亨廷頓（Samuel Huntington）所宣揚的西方基督教文明成功駕馭回教及東方文明。美國統治者的過度自信，使它在蘇聯解體後不斷發動戰爭，最明顯的失敗是在伊拉克、阿富汗及還未了結的敍利亞，如今又挑動俄烏及支持以巴戰爭中的以色列。

拖得愈久 損失愈大 今次美國大選，特朗普強調當選後會立即着手解決俄烏戰爭，但對以色列仍表現支持，賀錦麗則表示支持烏克蘭，同時強調支持以色列，但會制止種族滅絕，盡力達致停火及釋放所有人質。不過，不要忘記這些都是模糊的政治承諾，兩人都知道透過它是拿不到選票，而最終是特朗普勝選。

美國選民最關心的無非是經濟，眼前的高通脹及失業，另一個是非法移民。有軍政專家認為，無論誰當選，新政府都沒有即時迫切壓力要主動結束這兩個戰爭。但這其實反映新政府可能反而是要被迫應對，尤其是俄羅斯在庫州快要全殲入侵的烏軍，更在西面戰線節節勝利，愈拖下去，烏克蘭國土及西方相應的損失愈大，烏政權亦更不穩。同樣，美政府如今更要仰伊朗鼻息，寄望伊朗不要夥同哈馬斯、真主黨、敍利亞及伊拉克軍事力量、也門青年軍全面打擊摧毀以色列。

美國新政府應意識到，北約已出現烏克蘭厭倦症，而以色列要趕盡殺絕加蕯及西岸巴勒斯坦人民去建立大以色列國，亦無法完成，戰事耗下去並不符合美國的國際道德形象及戰略利益，反而使中國有更多發展空間變得更強大。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻