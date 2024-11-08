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潮流創意：腦機介面套件 意念操控易用
【本報綜合報道】美國一個國際專業團隊研發出非手術穿戴式腦機介面套件（圖），易於使用，致力讓這項昂貴又複雜的先進技術普及至民間，融入日常生活。
無論是玩遊戲、探索神經反饋，還是開發個人應用程式，使用者都能透過意念操控套件，獲得流暢、精確的體驗。
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