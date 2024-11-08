上海樂高樂園明夏迎賓 概念片揭疑幻似真

上海樂高樂園度假區周三首度對外發布度假區全貌概念影片，並在第7屆中國國際進口博覽會上宣布，將於明年夏季開園迎客，同時在現場展示利用積木搭建的樂高展台，呈現樂高積木的奇幻世界。

全貌概念影片揭開度假區的神秘面紗，可見樂園設有主題酒店及8大主題區，並有超過75項互動騎乘設施、精彩表演和娛樂景點。兒童能在樂園內體驗為他們度身訂製的過山車、在樂高駕駛學校獲得人生首張駕照、與父母一同在樂高救援學院體驗救火任務等。園內除了有遊船等玩樂項目，融合了中國傳統文化和江南水鄉元素，花果山冒險項目、悟空小俠主題園區、樂高樂園創想世界等特色項目也將是全球首次亮相。