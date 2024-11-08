財長解職4部長擬退 德執政聯盟瀕破碎

料明年3月提前大選 德國執政聯盟未能就預算和經濟政策問題達成共識，總理紹爾茨周三宣布解除財長林德納職務，稱雙方已失去信任基礎、不可能合作。林德納領導的自由民主黨隨即宣布退出聯合政府，該黨其餘4名部長也將辭職，令執政聯盟陷入瓦解危機。德國可能明年3月提前大選，但預料沒政黨能獨立執政。

由紹爾茨領導的社會民主黨，周三與綠黨和自由民主黨舉行執政聯盟會議，旨在為持續數周的預算和經濟政策爭端尋求解決方案，但未能達成一致。紹爾茨會後批評，林德納在預算等爭議問題上採取阻撓行為，將黨派利益置於國家利益之上，雙方已「沒有進一步合作的信任基礎」。他強調，任何人加入政府都必須採取負責任和可靠的行動，並必須願意為了所有公民的利益作出妥協。

總理被斥無力推動國家 紹爾茨表示，德國需要盡快明確未來的政治路線，提議明年1月15日聯邦議院（議會下院）對政府進行信任投票。林德納當日提議，將原定於明年9月28日舉行的議會下院選舉提前至2025年初，但遭到紹爾茨拒絕。據悉，兩人近期就政府未來經濟方向出現嚴重分歧。林德納周三受訪時說，紹爾茨拒絕承認德國需要新的經濟模式，批評對方沒有能力給國家帶來新的推動力。

當地傳媒昨日指出，曾任紹爾茨多年幕僚的庫基斯（Jörg Kukies）將成為新任財長。庫基斯曾於2018年至2021年、紹爾茨擔任財長期間擔任財政部國務秘書。在紹爾茨2021年12月就任總理後，庫基斯成為總理府國務秘書。他被認為是紹爾茨最重要的顧問之一。

分析憂令歐盟群龍無首 成立3年的執政聯盟一直呈現不穩定狀態，不同的預算和經濟政策立場導致關係緊張。自民黨退出執政聯盟後，紹爾茨預計將領導社民黨和綠黨組成少數政府，及尋求反對黨保守派領導人梅爾茨的支持，協助通過預算案並增加軍費開支。分析指，在俄烏戰事持續下，加上特朗普快將重返白宮，若德國政局出現變數，恐令歐盟群龍無首。本報綜合報道