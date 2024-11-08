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台否認賴清德擬電特朗普
美媒引述消息人士報道，指美國前總統特朗普贏得今屆總統選舉後，台灣賴清德考慮嘗試致電給特朗普，但不清楚對方會否接電話。台方昨日回應批評，相關報道與事實不符，賴清德已請台駐美代表處向特朗普及其副手萬斯轉致賀函表達祝賀，並無所謂尋求通話致賀安排。（綜合報道）
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