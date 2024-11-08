傳SpaceX要求台生產線外移

英媒周一引述知情人士及企業文件指，美國富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）要求台灣廠商將生產線移往海外，一些供應商已將部分供應鏈遷出台灣。台經濟部回應指，短期政治因素應不影響國際衞星商與台灣廠商供應鏈的合作。（綜合報道）