日韓領袖已與特朗普通電話

尹錫悅

【本報綜合報道】特朗普當選後，陸續與各國領導人通電話。南韓國際安保室昨天指，該國總統尹錫悅當日上午與特朗普通話，同意盡快會晤。同日，日本首相石破茂亦與特朗普通電話。

尹錫悅與特朗普通話12分鐘，討論了美國、日本、南韓三方合作、美韓同盟、北韓派兵援俄等議題。尹錫悅祝賀特朗普當選美國總統，表示希望美韓今後也能基於同盟關係，在安全和經濟等所有領域保持緊密合作。特朗普指，期待美韓能保持良好的合作關係。雙方同意在印太地區、朝鮮半島和全球舞台攜手發揮領導力，以及共享北韓軍事活動情報，包括北韓增強核導能力、發射洲際彈道導彈、對南韓空飄垃圾氣球、干擾西海定位系統、派兵援俄等，並對此深表擔憂。

特朗普強調與韓造船業合作 特朗普強調，美韓造船業合作的必要性，他非常清楚南韓軍艦和造船技術達到世界頂級水準。美國不僅應該在船舶出口，還有必要在維修等領域與韓方保持緊密合作，希望今後能與尹錫悅再討論。

南韓總統室表示，韓方爭取盡早與美方展開工作層級溝通，促成尹錫悅和特朗普會晤，待美國新政府主要幕僚人事選任工作結束後，南韓會與美方展開政策諮詢。

特朗普在第一個總統任期時，曾要求南韓分擔更多駐當地美軍費用，並不排斥與北韓領袖金正恩接觸和談判，有專家認為特朗普再次入主白宮後，可能跳過南韓直接與北韓談判，並要求韓方分攤更多美軍駐紮費用，導致美韓關係趨於緊張，削弱在東北亞的安全保障力量。

石破茂