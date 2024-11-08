京致賀電 冀新時期兩國正確相處

【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人特朗普周三當選，中國官媒昨日公布國家主席習近平向特朗普致賀電。

習近平指出，歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷，一個穩定、健康、永續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待，希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。同日，中國國家副主席韓正致電萬斯，祝賀他當選美國副總統。

較早前，美國傳媒引述兩名知情人士指習近平周三致電特朗普祝賀他當選。而在北京，中國外交部發言人毛寧周三下午稱美國總統選舉是美國內政，中國的對美政策一以貫之，將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。外交部同日深夜再回應美國總統選舉結果，指中方尊重美國人民的選擇，對特朗普當選總統表示祝賀。

堅決反對美台官方往來 毛寧昨日在記者會上再回應特朗普涉台言論提問，指台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場一貫而明確。她呼籲美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。

對於美方繼續可能對中國加徵關稅，及對華高科技領域的限制，中國商務部發言人何詠前昨日在例行記者會上稱，中方願按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方加強溝通、拓展合作、化解分歧，共同推動中美經貿關係朝着穩定健康、可持續的方向發展，更好造福兩國，惠及世界。