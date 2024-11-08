特朗普設辦公室揀官員 上屆親信勢入選

美國共和黨特朗普周三篤定明年再次出任總統，其過渡團隊已在佛羅里達州西棕櫚灘成立辦公室，開始遴選政治任命官員。美媒引述消息人士透露，特朗普可能會在數天內公布部分關鍵職位的人選，預計他將重新起用多位熟面孔，包括上個總統任期的親信，例如前國家安全顧問奧布賴恩、前國務卿蓬佩奧及眾議院前議長麥卡錫。

知情人士披露，多個職位的潛在競爭者周二紛紛更改行程，留守佛羅里達州棕櫚灘參加特朗普的勝利集會，部分人更開始與特朗普核心圈子的成員接觸，希望博取好感。儘管特朗普最近數周尚未正式討論任命人選，他近日在私下對話已表明，希望獎勵過去兩年競選總統期間，一直支持自己的親信。

或包括蓬佩奧麥卡錫 報道估計，國務卿一職有可能由奧布賴恩出任。特朗普在任總統時曾3度更換國家安全顧問，而奧布賴恩是當中唯一一位沒有與特朗普交惡。他在黨內被視為北約和烏克蘭的大力支持者，將會在布魯塞爾和基輔受到歡迎。佛羅里達州參議員魯比奧也是國務卿的熱門人選，他在對中國、古巴和伊朗等外交政策問題上持強硬立場，獲部分民主黨人支持。

蓬佩奧是國防部長的熱門人選，他是西點軍校畢業生，曾任眾議員、中央情報局局長和國務卿，更是制訂國家安全政策的固定成員，國防事務經驗充足，更重要的是他一直對特朗普表現忠誠。前貿易代表萊蒂澤則有機會出任財政部長或商務部長，他在特朗普任內長時間擔任貿易代表，幫助推動貿易戰。在特朗普誓言要向外國商品徵收更多關稅時，萊蒂澤將是最高經濟職位的有力競爭者。

白宮幕僚長一職可能由麥卡錫出任。特朗普首屆總統任期的4位幕僚長最終都不歡而散，令特朗普更想選出一位他既信任，又能協助有效執行立法和監管議程的人。麥卡錫善於政治游說，與特朗普關係密切，更曾出任眾議院議長和多數黨領袖，充當行政和立法部門之間的中間人，過往已被認為是潛在幕僚長人選。

與馬斯克父子合照全家福 特朗普勝出總統選舉後，其家人周三在社交網「X」發布一張「全家福」，當中除了特朗普的家人外，更有自稱「瞓身」支持特朗普的富豪馬斯克及其子，足見馬斯克的重要程度。分析認為，馬斯克在特朗普重返白宮之路上功不可沒，除了傳統上出資支持外，更把一個主要公共平台變成特朗普競選宣傳平台，以非傳統的選民基礎為目標，創造出一種新的媒體和競選武器混合體。

美國多名科技界領袖周三祝賀特朗普勝選，期待同他的政府合作。亞馬遜始創人兼執行主席貝索斯在網上發文，形容特朗普是非凡的政治復出，並取得決定性的勝利。蘋果行政總裁庫克及Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格等亦祝賀特朗普取勝。本報綜合報道

貝索斯 朱克伯格