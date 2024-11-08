撐經濟移民政策 拉丁裔支持勝選

【本報綜合報道】特朗普篤定再度入主白宮，周三初步點票結果顯示，特朗普在今屆總統選舉獲得拉丁裔選民、年輕人和低學歷美國人的強勢支持，更成為自1970年代以來取得最大比例拉丁裔選民支持的共和黨總統候選人。英媒認為，大量工人階級選民受特朗普的民粹主義、經濟和移民政策吸引，幫助他幾乎在全國各地都有增加選票。

支持率較上屆增14百分點 愛迪生研究公司（Edison Research）出口民調顯示，特朗普今屆選舉獲得46%拉丁裔選民支持，比2020年選舉時的32%大幅增加14個百分點。特朗普今屆贏得55%拉丁裔男性選民和38%拉丁裔女性選民支持，分別比4年前高出19和8個百分點。儘管特朗普旗幟鮮明反對非法居留移民，出口民調顯示許多拉丁裔選民支持他的強硬立場，四分之一受訪者甚至支持遣返非法移民。

此外，拉丁裔美國人更多屬於工人階級、無大學學位，他們較為年輕欠缺財富積累，更容易受近年經濟問題的影響。出口民調顯示，約56%的無大學學位選民支持特朗普，比2020年增長6個百分點，其中在非白人選民的得票率增加8個百分點。相反，在工人階級白人選民中，特朗普雖然仍獲66%的選民支持，但比4年前下跌1個百分點。