芝加哥數千人示威 反特朗普

在芝加哥，示威者手持寫有「終結特朗普時代」、「特朗普滾蛋，站起來反擊」、「解放巴勒斯坦」等字句的橫額，高叫指摘特朗普種族及性別歧視、反同性戀的口號，並遊行至特朗普國際酒店大廈前集會。巴人組織「巴勒斯坦社區網絡」也在芝加哥聯邦廣場集會，主辦方強調示威針對民主、共和兩黨，因為兩黨都旗幟鮮明地支持以色列。

此外，賓夕凡尼亞州費城的市政廳前，同日也有近百名示威者響應反特朗普集會，他們手持旗幟聆聽講話。而在英國，環保組織Just Stop Oil周三在美國駐倫敦大使館大廈外牆噴橙色油漆，抗議特朗普當選，形容他的勝利令全球各地普通民眾的生活處於險境。倫敦大都會警察局以涉嫌刑事毀壞罪逮捕兩名分別25歲和72歲的男子。