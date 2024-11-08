向特朗普致電認落敗 賀錦麗允助和平交接

拜登已邀特朗普白宮會晤 美國民主黨賀錦麗不敵共和黨特朗普，無緣入主白宮後，周三致電特朗普承認敗選，並祝賀對方。她隨後發表公開講話，呼籲支持者接受選舉結果，並強調自己不會放棄為人民奮鬥。另外，總統拜登已與特朗普通電話，祝賀對方當選，承諾將平穩進行交接，並邀請特朗普在白宮會晤。

賀錦麗周二晚取消與支持者會面發表講話，延遲一天至周三下午進行。她在本來舉行選舉派對的母校華盛頓霍華德大學發表公開講話，正式承認落敗，指這天她感到很充實，並對支持者對她的信任表示充滿感激。她指雖然這次選舉的結果不是她所希望，呼籲支持者接受結果，稱只要永不放棄，美國之光會繼續燃燒，承諾會做好權力和平移交。

賀錦麗又指，永遠不會放棄為民主及美國的未來而奮鬥，會讓美國人能夠追尋夢想。她呼籲支持者繼續爭取基本權利和自由，並以友善及尊重的態度去對待每一個人。她亦感謝家人，拜登和第一夫人吉爾，以及她的競選拍檔沃爾茲和他的家人。她亦感謝競選團隊和義工的付出，並指參與這次競選讓她感到非常自豪。

佩洛西現身 疑眼泛淚光 賀錦麗此前已致電特朗普祝賀，承諾會協助他與團隊和平移交權力，特朗普的競選團隊表示，特朗普和賀錦麗在通話中都同意在選舉結束後維持國家團結的必要性。特朗普亦認同賀錦麗在整個競選過程中展現出的實力、專業精神和堅韌。民主黨重量級人物、前眾議院議長佩洛西被指有份向總統拜登逼宮，要求他退出總統選舉。臨危受命代替拜登為民主黨出戰的賀錦麗最終敗選，她公開發表講話前，佩洛西現身會場與在場人士交談，更被拍到疑似眼泛淚光一幕。

拜登擬出席新總統就職禮 白宮表示拜登周三已與特朗普通電話，祝賀對方當選。白宮官員早前指，拜登對特朗普勝選的態度是在做2020年獲勝時特朗普從未對他做過的事情—打電話祝賀他、邀請他來白宮並參加他的就職典禮。白宮曾公開表示，如果特朗普獲勝，拜登將參加特朗普的就職典禮。較早前，拜登讚揚賀錦麗是一個有非凡品格、正直、勇氣的人，是他所希望最好的副總統。雖然團隊都感受到各種情緒，但希望沒有忽視自豪感，對大家達成的一切感自豪。

拜登回顧任期內政績，包括國家從新冠疫情大流行中恢復、降低醫療成本、氣候變化投資、兩黨基礎設施法，以及恢復美國在世界舞台上的領導地位。團隊的工作、推動通過的立法及協助作出的改變將對未來產生巨大影響。白宮幕僚長齊恩茨指，團隊將在未來幾天內收到下一階段過渡的資訊。拜登將於當地周四早上約11時在白宮玫瑰園發表演說，是特朗普勝選後首次公開露面。本報綜合報道