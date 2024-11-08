高雄住宅大火 釀4死1傷

【本報綜合報道】台灣高雄市三民區一幢住宅周四凌晨發生火警，造成4人死亡，全家僅剩屋主妻子生還，但她全身50%燒燙傷，意識模糊。住宅兩天前才做過消防安全檢查，屋主夫婦疑不想花錢更換火災警報器，如今卻發生憾事。有住戶表示，火警發生前聽到男女的爭吵聲，之後就傳出爆炸聲並發生大火。

火警發生在凌晨零時38分，事發公寓1至3樓都是董姓一家承租。消防員接報到場滅火並救出5人，死者包括61歲董姓屋主、其17歲兒子，以及72歲董男哥哥、董男妻子的乾姐姐，僅剩55歲董男妻子存活，目前入住深切治療病房。警消初判火勢可能從住宅一樓開始，該處放有神明廳和電動車，疑與火警有關，隨後蔓延到二及3樓演變成大火，初步排除人為縱火，詳細起因有待火調科人員調查。

疑嫌貴拒換已損壞警報器 該社區今年8月接受消防安全檢查時，被查出多項缺失，本月5日委託第三方進行消防安檢。鄰居透露，當時董家的住宅用火災警報器已損壞，需要更換，但董家疑不想花300元新台幣（約72港元）更換，還為此與安檢公司口角。