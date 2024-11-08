養老院職員屢猥褻聾啞智障婦

僅開除涉事者 誡勉院長

據王女士稱，今年54歲的王母是聾啞智障人士，自去年11月入住涉事中心至今年7月，期間多次遭強制猥褻。她今年3月查看手機監控畫面，發現中心管理人員親吻其母，又摸胸和下體。事後，有關職員因強制猥褻受刑事處罰。王女士認為事情鬧大，應無人再敢冒犯其母，於是讓她繼續留在該中心。誰知今年7月某日中午，一名老翁進入王母房間，用手摸其胸部被拒，之後試圖用掃把和抹布擋住閉路電視鏡頭。相關職員事後被開除並扣發工資。