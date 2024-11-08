闖流浪動物基地 安徽翁殺狗剝皮

疑為受害犬主人 兩同黨旁觀惡行 安徽省銅陵市五二九流浪動物救助基地周一遭3名男子闖入，其中一人持刀殺害一隻流浪狗，並將其剝皮，另斬傷一名在現場工作的義工。主要行兇者已被警方控制，據指是被殺流浪狗的主人。當地警方回應稱，案件正在辦理中。

該流浪動物救助基地周一在社交平台官方帳號透露，當日下午2時許，有3名男子闖入其在銅陵市銅官區解放東村為流浪動物租住的院內，殺害一隻獲救助的流浪狗。

前來餵食的女義工到場後驚見該狗被殺，其中一名年紀較大的男子正持刀剝皮，另外兩名男子站在旁邊觀看。

斬傷女義工胳膊 被發現後，兩名較年輕男子翻牆離開，女義工質問留下的男子並與其發生衝突，胳膊也被斬，幸不太嚴重。

從基地人員發布的畫面可見，現場血漬斑斑，能依稀看到遇害流浪狗的遺體。基地義工報警後，傷人男子被警方帶走。義工李先生透露，主要行兇者是解放東村一名71歲男村民，他及其家屬至今未道歉和溝通。被殺的是4歲柴犬「田野」，因雙目失明，和十幾隻年老體弱的狗被安置在解放東村小院。李先生稱，該救助基地於2020年成立，目前還有800多隻流浪動物，絕大多數是流浪狗。本報綜合報道