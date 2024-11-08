8天呃秤9次 海鮮店罰款停業

行動針對食安侵權欺詐等

另外，樂東縣綜合行政執法局去年底曾接報，多人在樂東九所德福居住宿中心用餐出現嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。執法人員到場檢查後，發現該住宿中心設有廚房和餐廳，放有49張餐桌、食材和調味料等。中心雖提供了購買食品原料的微信紀錄及票據，但未能提供食品經營許可證。經查，中心負責人採取包吃包住形式，向消費者提供服務並收費，但實際並未取得食品經營許可，被罰款近37萬元（約41萬港元）。