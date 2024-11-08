廣州今年迄接逾1.5萬直播帶貨投訴

【本報綜合報道】廣東廣州市場監督管理局周一公布直播帶貨相關典型案例，指今年透過全國12315平台接收處理，超過1.5萬宗涉直播帶貨的投訴舉報，呼籲消費者落單時注意辨別，謹防個別商家利用直播帶貨趁機實施價格欺詐、虛假宣傳。其中有主播宣稱下播後，其帶貨商品將恢復原價，構成欺詐，被罰款5萬元（人民幣‧下同，約5.5萬港元）。

當局籲消費者慎防 涉事電商平台店舖直播銷售美白祛斑霜時，顯示每瓶優惠價29.3元（約32港元），主播宣稱下播後會恢復到98元（約108港元），但價格實際並未提高。今年6月，廣東番禺區市監局認為涉事主播行為屬於價格欺詐，要求涉事商貿有限公司改正價格違法行為和罰款。

白雲區市監局今年5月接報，發現某資訊科技有限責任公司在直播平台推廣銷售「亦餐綜合營養綠粉」產品時，宣稱可將記憶力、集中力與活力改善29%等。當局認為該公司涉嫌虛假宣傳違法行為，罰款20萬元（約22萬港元），並指查處此案對網絡虛假宣傳行為有警示震懾作用。