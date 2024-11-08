醫院內盜他人身份證件 3人被拘

【本報綜合報道】上海市嘉定區警方近日抓獲一個專在醫院盜取他人身份證件的犯罪團夥，現場起獲170多張身份證和200多盒各類藥物。目前，疑犯馬×等3人已被公安機關依法刑事拘留。

內媒周二從上海市公安局嘉定分局獲悉，10月13日，嘉定公安分局馬陸派出所社區民警在一宗醫患口角糾紛調解過程中，發現疑似違法犯罪情況。事發當日，居民李先生偕母親前往醫院就診，在醫院詢問台抵押身份證以租用輪椅，但歸還輪椅時，卻發現包括他在內，當日6人身份證均不翼而飛。經翻看閉路電視畫面，警方發現一名男子趁醫護人員不注意時取走身份證，逃離醫院。同日下午6時許，民警在上海青浦地區抓獲馬×等人。

編造關係購藥轉售 經審訊，馬×等人交代，近日在上海市多間醫院內，多次盜取詢問台上留存的身份證件。同時，3人還利用部分群眾貪圖小利的心理，四處流竄收購身份證件，並通過這些所得證件編造親屬關係，冒用他人身份在不同地段醫院內掛號購藥，打算倒賣至外省賺取差價。據了解，警方已將相關情況告知區市場管理所，市場管理所也將對馬×等人倒賣藥物的行為依法處罰。