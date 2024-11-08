婦整容後一日亡 診所判賠即結業

【本報綜合報道】家住廣西壯族自治區貴港市的柳女士多年前瞞着丈夫，在南寧市一間診所於24小時內接受6項整容手術，卻於術後一日死亡，經鑑定死因為術後肺動脈栓塞導致急性呼吸循環衰竭。為她動手術的醫生只有中專畢業，輾轉在20多間醫院工作，專業水平受質疑。其丈夫事後報警，經兩次審理，法院判該診所賠償約59萬元（人民幣‧下同，約65萬港元）。但該診所事後結業，死者家屬至今未拿到賠償。

涉事醫生僅中專畢業 2020年12月9日，柳女士在南寧市某綜合診所決定透過貸款4.3萬多元（約4.7萬港元），接受包括割雙眼皮、隆鼻、抽脂、隆胸等6項手術，分別於當日下午和翌日中午進行。當第三天出院時，她卻突然暈倒。她之後被轉送往南寧市第二人民醫院搶救，同日下午5時許不治。後經調查，該診所4個月前才通過審批並增設醫療美容科，負責替柳女士做手術的兩名醫生在事發前幾天才獲允許執業。

柳女士的家屬事後入稟南寧市江南區人民法院起訴該診所，要求賠償約118萬元（約130萬港元）。法院2021年5月裁定診所要對柳女士的死亡負全責，賠償她的丈夫和一對年幼子女100多萬元（約110萬港元）。診所其後上訴，案件發回重審，江南區人民法院去年8月重審判診所賠償約59萬元。因一直沒收到賠償，柳女士的丈夫今年7月到法院，申請追加診所多名股東作為被執行人。