政協前副主席受賄7408萬 囚13年

【本報綜合報道】黑龍江省政協前黨組成員、副主席曲敏受賄一案，周三由浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑13年，並處罰金300萬元（人民幣‧下同，約324萬港元），追繳對其受賄所得及孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

以權謀私 另罰款324萬 法院審理查明，曲敏2001年至2022年利用擔任黑龍江省哈爾濱市農業科學研究所所長，新疆維吾爾自治區北屯市委副書記、市長，黑龍江省綏化市委副書記、市長、市委書記，黑龍江省政協黨組成員、副主席等職務上的便利，以職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過其親屬非法收受財物共計折合約6,843萬元（約7,408萬港元）。

法院認為，曲敏的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於他受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，並有重大立功表現，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物大部分已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。