搞權錢交易 司法部前副部長被捕
【本報綜合報道】最高人民檢察院周四發布消息，司法部前黨組成員、副部長劉志強涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。
劉志強長期任職公安部
現年61歲的的劉志強是山東鄄城人，曾長期在公安部任職，從公安部外事局幹部開始，先後擔任外事局國際聯絡處處長、外事局副局長、局長、公安部國際合作局局長等職。
他2012年6月調任青海，擔任青海省人民政府副省長、黨組成員，省委政法委副書記，省公安廳黨委書記、廳長等職，至2016年1月任司法部黨組成員、副部長，去年6月卸任。
劉志強今年4月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，上月被開除黨籍。調查指，他大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、業務推廣、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。上月被捕的司法部前部長唐一軍曾是劉志強的「老上級」，二人在該部門共事近3年。
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