搞權錢交易 司法部前副部長被捕

現年61歲的的劉志強是山東鄄城人，曾長期在公安部任職，從公安部外事局幹部開始，先後擔任外事局國際聯絡處處長、外事局副局長、局長、公安部國際合作局局長等職。

劉志強今年4月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，上月被開除黨籍。調查指，他大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、業務推廣、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。上月被捕的司法部前部長唐一軍曾是劉志強的「老上級」，二人在該部門共事近3年。