阿斯利康中國總裁涉違法被拘

【本報綜合報道】英國藥廠阿斯利康全球執行副總裁、國際業務主席及中國總裁王磊，日前傳出在華配合調查。阿斯利康發言人周三透露，該公司中國區兩名現任和兩名前任高層，因涉嫌違反藥品進口和數據私隱受查，王磊已被當局拘留。

4前任及現任高層受查 阿斯利康發言人表示，有關非法進口抗癌藥物的指控涉及將抗癌藥物運往香港，然後再運往內地。美媒早前引述消息指，5名在阿斯利康腫瘤部門工作的中國公民在廣東深圳被拘，調查涉及該公司收集患者數據可能違反私隱法例，部分人還涉嫌進口未獲准在華銷售的免疫療法藥物Imjudo。阿斯利康表示，這都是個別刑事案件，公司並未遭調查。

此外，深圳市醫療保障局2021年根據舉報線索，揭露阿斯利康部分員工涉嫌欺詐騙保的行為。阿斯利康周三表示，調查在3年前開始，起初只涉及少數人，目前已有逾百名前員工因此被判刑。但據該公司所知，王磊被調查與欺詐騙保無關，但具體原因未明。該公司周三向賣方分析師通報情況，冀平息對欺詐調查擴大的擔憂。

王 磊