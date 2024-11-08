華首發布生態保護修復公報

【本報綜合報道】自然資源部周三在2024東亞海大會暨廈門國際海洋周開幕式上，發布《國家生態保護修復公報2024》，是中國首次以公報形式全面反映生態保護修復工作。公報集成75年來陸海一體的自然生態基本國情，公布生態修復重大行動，宣布中國從山頂到海洋、從高原到平原、從國家到地方的全國生態保護修復「藍圖」基本形成。

全面反映工作藍圖 該公報主要包括國家生態保護修復實踐、國家生態保護修復制度、國土空間自然生態評價、國土空間生態保護修復行動、綠色地球中國貢獻5部分內容。公報顯示，中國生態保護修復法律法規逐步健全，政策制度持續完善，多元化投入機制不斷創新，規劃體系基本構建，技術標準有序建立，助力用最嚴格制度最嚴密法治守護綠水青山，生態保護修復治理能力和水平不斷提高。公報亦評價中國自然生態基本國情，為分區分類、科學展開生態保護修復提供基礎支撐。

公報又發布中國嚴守自然生態安全邊界、實施生態修復重大行動、展開生態治理專項行動的進展與成效。其中，「開展生態治理專項行動」發布了重要生態系統保護和修復重大工程、國土綠化、全域土地綜合整治、鞏固提升生態系統碳匯能力、生態災害防治等專項行動的重要進展。中國深度參與聯合國可持續發展議程和氣候變化、生物多樣性、防治荒漠化、濕地等公約，響應了「聯合國生態系統恢復十年」等行動計劃。