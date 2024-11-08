中緬領導人昆明會面 承諾同遏電騙

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周三下午，在雲南昆明會見來華出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議的緬甸領導人敏昂萊。

李強表示，中緬關係進入構建命運共同體的新時代，煥發出新的蓬勃生機；中方始終把發展對緬關係置於中國周邊外交的重要位置，將一如既往支持緬方選擇符合國情的發展道路，願同緬方不斷鞏固增進政治互信，深化戰略合作，攜手應對挑戰，推動兩國命運共同體建設走深走實，更好造福兩國人民。李強指出，雙方要加強教育、文化、旅遊等領域合作和地方交往，打牢兩國友好的民意基礎，共同打擊網賭電騙等跨境犯罪活動，維護好兩國民眾切身利益。