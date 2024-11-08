憂損國安 加拿大下令TikTok 解散當地業務

加拿大周三以國家安全風險為由，下令解散中國影音分享平台抖音海外版TikTok在該國的業務，但強調並不阻止加拿大人使用該應用程式或創建內容。TikTok回應指，將針對此命令向法院提出抗告。

加拿大創新、科學與工業部長商鵬飛在聲明中表示，政府正採取行動，以解決與TikTok母公司字節跳動在加拿大透過TikTok科技加拿大分公司營運有關的特定國家安全風險。

公司指會向法院提告 聲明強調，作出上述決定前已經過審查，並聽取了加拿大安全和情報機構的意見。TikTok發言人回應指，加拿大政府的決定將導致數以百計人失業，這不符合任何人的最佳利益，該公司將就關閉TikTok加拿大辦公室的命令發起法律挑戰。

商鵬飛今年3月透露，去年9月起對TikTok擴大在加拿大投資的計劃展開相關國家安全審查。加拿大安全情報局5月曾警告民眾不要使用TikTok，稱用戶個人資料可落入中國政府手中。加拿大通訊安全局上周再發表報告，將中國視為加拿大頭號網絡間諜威脅，但被問及TikTok是否存在風險時，卻不願點名。中國駐加使館發聲明回應，批評該局的報告是對中國無端栽贓指摘，敦促加方停止把網絡安全問題政治化。本報綜合報道