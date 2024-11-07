飛機迷社區 跑道旁聚居

澳洲傳媒周三報道，對於飛機噪音，一般人都避之則吉，澳洲昆士蘭省惠森迪群島有人卻特意選擇住在飛機跑道旁，甚至聚集一群志同道合的飛機狂熱愛好者，組成社區。

原來這是住宅機場公園，概念起源自美國，近年開始在澳洲昆士蘭省、西澳省等地興起。顧名思義，這些社區住戶可以將自己的飛機停泊在家門口，基本上走出家門就能駕駛飛機翱翔天際，令不少飛行愛好者趨之若鶩。

航班起飛聲作鬧鐘 惠森迪群島住宅機場公園住戶賽伍德（Ken Saywood）表示，其兩層住宅距當地機場的1.4公里跑道只有幾米遠，每日早上6時左右，都會在航班起飛聲中醒來。他認為此處是一個完美地方，讓其心愛的水上飛機可以停泊住宅旁的機庫，盡情享受飛行樂趣。

類似賽伍德的住宅，在惠森迪群島上還有幾十個。當地機場經理霍洛韋（Lee Holloway）大讚，住宅機場公園是雙贏之策，因為住客可以選擇將小型飛機停放在機場跑道機庫，每晚22美元（約171.6港元），一年才8,000多美元（約6.24萬港元），比自建機庫便宜，又為機場帶來收入。本報綜合報道