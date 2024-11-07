石破茂欲保相位 尋求在野黨支持

日本國會眾議院選舉上月結束後，下周一將召開特別國會，舉行首相指名選舉。自民黨黨周二宣布，總裁兼首相石破茂下周一將與國民民主黨代表玉木雄一郎舉行黨首會談。日媒指，鑑於自民黨作為少數派執政黨面臨嚴峻形勢，將摸索與在野黨展開協調。

自民及國民民主黨政調會長周二在國會內舉行會談，雙方一致同意本周內啟動政策磋商。日媒指，考慮到2024年度補充預算案，雙方將在政策磋商優先討論經濟對策，政治改革可能亦會成為議題。石破茂同日在自民黨高層會議上表示，有必要以與公明黨聯合執政為主軸，與國民民主黨等方面推動政策磋商。除了玉木雄一郎，他周六亦會與公明黨代表齊藤鐵夫舉行會談。

擬缺席聯國氣候會議 日媒昨日引述政府相關人士指出，由於石破茂下周一要留守國內出席特別國會，打算放棄出席同日在阿塞拜疆召開的《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方會議（COP29）首腦級會議。報道指，多國領袖將出席會議，石破茂缺席下，日本影響力下降或難以避免。據悉，日方正協調讓環境相出席後半部分的會議。

另一方面，石破茂周二與沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼舉行電話會談，雙方一致同意為以巴局勢的穩定展開合作。雙方深度關切互相報復的局面，就要求所有相關方面保持最大限度的克制最重要達成共識。明年為日沙建交70周年，石破茂表示願在能源等廣泛領域進一步擴大合作；穆罕默德‧薩勒曼表示願在所有領域合作。本報綜合報道