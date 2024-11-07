男客食霸王餐 悉尼唐人街女店長阻截被推跌

【本報綜合報道】澳洲傳媒昨日報道，悉尼唐人街一名華人女店長近日在餐館內，發現一名西方壯漢企圖吃「霸王餐」且非常囂張，更爆粗種族歧視辱罵店員。壯漢掙脫逃走時，女店長堅持追出去阻止，卻被推倒在地，警員接報趕到處理，壯漢最終借錢支付了餐費。

報道指，事發於上周五晚上7時左右，在悉尼唐人街一間名為「龍鳳酸菜魚」的餐館。30多歲的男食客進店後，點了三道菜、一份湯和飲料，總消費89.9澳元（約456港元）。店長Abby注意到，該男子精神狀態似乎不太正常，走路搖搖晃晃，把菜和飯混在一起用手抓來吃。半小時後他吃完起身走向櫃台，準備結帳時卻聲稱手機沒電，無法付款。店員讓他在櫃台旁充電，他開始大聲辱罵店員，用上極具侮辱性的言詞。

近年當地治安惡化 男子之後取回手機宣布自己「沒錢」，並試圖離開餐館，身形瘦弱的Abby勇敢追上去阻止，有圍觀路人上前協助。她拒絕旁人代為付款，強調不能縱容惡意逃單的人。其行為展現令人欽佩的堅毅，成為街頭巷尾的熱話，有網民稱讚她是「當代花木蘭」。Abby直言，近年悉尼唐人街治安惡化，流浪漢數量明顯增多，進店偷錢的情況時有發生；提醒當地其他華人店主提高警惕，留意逃單和偷盜行為。