澤連斯基貼文斷言 烏朝士兵庫州交戰

G7發表聲明表示嚴重關切 烏克蘭總統澤連斯基周二透過在總統府網頁發放的影片中證實，烏軍在俄羅斯邊境庫爾斯克州，首次與北韓士兵交戰。七國集團（G7）及3位關鍵盟國的外長發表聲明，對北韓軍隊部署到俄羅斯以及可能參與對烏戰爭表示嚴重關切。

澤連斯基發布題為「首次北韓士兵交火，為全球不穩定揭開新篇章」的貼文，在片段中證實有關消息，但未有交代詳情。烏克蘭國防部長烏梅羅夫較早時接受南韓傳媒訪問時指，北韓士兵偽裝成俄羅斯亞裔人混入俄軍，與烏軍爆發小規模交戰，預料未來數周會有更多類似戰鬥。

烏擊落俄兩導彈48無人機 美國和南韓日前指，北韓已派出逾一萬名士兵前往俄羅斯，向俄軍提供支援。歐洲對外關係委員會周二發表分析報告指出：「這是好幾個世代之後首度有東亞軍隊積極參與歐洲衝突。」另外，烏軍周二稱擊落了兩枚俄羅斯導引導彈以及俄軍48架無人機。

烏克蘭立陶宛合製無人機 另一方面，烏梅羅夫公布，烏克蘭和立陶宛簽署國防工業合作備忘錄，未來將共同生產無人機及電子戰系統等。烏梅羅夫與立陶宛國防部長卡斯丘納斯、戰略工業部長斯梅塔寧會晤，並一起分析俄羅斯的秋季和冬季計劃。烏梅羅夫表示，立陶宛是烏克蘭忠實的朋友，無論在外交、經濟還是軍事上均願意提供支援。自俄烏戰爭以來，立陶宛已向烏克蘭提供價值超過6.83億歐元（約58億港元）的軍援。本報綜合報道

烏克蘭與立陶宛簽署無人機合作備忘錄。 澤連斯基證實烏軍在俄羅斯邊境首次與北韓士兵交戰。 烏梅羅夫