伊朗招以公民當間諜人數激增

【本報綜合報道】美媒周一報道，以色列發現為伊朗從事間諜活動的公民激增，包括協助確定導彈攻擊和潛在暗殺的目標，當局形容人數和活動性質均是前所未見。伊朗駐聯合國代表團反斥以色列的指控沒有根據。

報道指，以色列國家安全總局辛貝特（Shin Bet）7月以來公布9宗間諜案件，共起訴23名疑犯，大多數是猶太人，情況並不尋常。國安部長班—吉維爾希望為間諜設立特別的監獄，指出其中7名疑犯是巴勒斯坦人，被認為有政治動機，但其他人主要是受數千美元的好處引誘，在網上被伊朗情報部門網羅而來，包括多名東歐移民，甚至有兩名未成年人。

疑透過社交媒體撒網 其中一名疑犯是商人，被指控秘密經土耳其前往伊朗，對方要他協助安排暗殺以色列總理內塔尼亞胡和剛被解除防長職務的加蘭特，他要求對方預付100萬美元（約780萬港元）未果，返回以色列後被捕。班—吉維爾認為，這些疑犯處於社會邊緣，沒有事業、家庭或社會根基，對國家缺乏全面承諾或忠誠。他又指，伊朗疑採取一種漫天撒網的方法通過社交媒體尋找間諜，已放棄多年來精心培養間諜的傳統做法。