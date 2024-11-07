稱分歧嚴重暗指援敵 以總理將防長加蘭特解職

中東局勢風起雲湧之際，以色列總理內塔尼亞胡前晚宣布解除國防部長加蘭特（Yoav Gallant）職務，由外交部長卡茲（Israel Katz）接任。他解釋與加蘭特之間缺乏互信，甚至暗示對方間接援助敵人。加蘭特稍後時間強調，保障國家安全一直是，也將永遠是其一生使命。

在前晚發布錄音講話中，內塔尼亞胡提及以巴去年爆發新一輪衝突時，他與加蘭特彼此存在信任，工作亦富有成效，不過彼此過去數月之間出現分歧，包括在戰爭管理意見各異，特別是對方言行與內閣決定不一。他強調自己曾嘗試彌補分歧，可惜差距愈來愈大，甚至以一種不可接受形式被公眾及敵方所知：「敵人樂在其中，從中得到很多好處。」

內塔尼亞胡續指，由於出現信任危機，以軍軍事行動未能適當地繼續下去。他重申解除加蘭特職務決定獲大多數政府人員及內閣成員支持，眾人亦同意有關情況不能持續：「有鑑於此，我決定今天結束防長任期。」資料顯示，65歲的加蘭特2023年3月曾被內塔尼亞胡解除同一職務，約一個月後重返崗位。

任期在收信48小時內結束 除了錄音講話，總理辦公室同晚8時左右亦直接向加蘭特送交解除職務信件。以媒指內塔尼亞胡在信中提到，加蘭特任期將在收信48小時之內失效，並感謝對方以防長身份服務國家。總理辦公室同時公布，卡茲將成為新防長，外長空缺則由薩爾（Gideon Sa'ar）補上。

翻查加蘭特過往言論，他早前曾稱以色列軍事力量已創造達成臨時協議必要條件，可帶人質回家，內塔尼亞胡卻繼續要求發動更多戰爭。加蘭特亦提到一旦結束戰爭，以方不應參與治理巴勒斯坦加薩地帶，亦同時要求就去年10月7日發生巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯成功突襲以色列一事，展開安全失誤全面調查。

外長卡茲接任 作風嚴厲 69歲的卡茲作風直接且嚴厲，故有「推土機」之稱，亦被視為與內塔尼亞胡關係密切。他在擔任外長期間，曾抨擊反對以色列軍事行動的世界領導人及國際組織。至於新外長薩爾則由內塔尼亞胡一手帶入政界，一度分道揚鑣，在前總理貝內特執政的時候曾任副總理及司法部長等職務。本報綜合報道