訛稱余華英兒子 網民受罰

【本報綜合報道】雲南省大理州拐童婦人余華英被控拐賣17名兒童，日前在貴州省貴陽市中級人民法院重審一審宣判，以犯拐賣兒童罪判處她死刑。近日有網民訛稱是余華英的兒子，引發大量網民關注以及議論。但江蘇南京公安網安部門調查後發現該網民為謀私利造謠，給予他行政處罰。

胡謅當年被賣走內情 南京公安機關網安部門工作中發現，網民「奶聲奶氣的咖啡」自稱是余華英的兒子，在多個社交平台相繼發布數條影片，稱「我就是余華英當年5,000元（人民幣‧約5,500港元）賣出的兒子，希望大家能原諒我的母親，讓我與母親重逢」，「余華英沒文化，當年肯定是因為生活條件不好，才把我賣掉」，又稱決定和對方斷絕母子關係，此生不復相見。

南京公安網安部門迅速開展調查，發現24歲男網民吳××在網上瀏覽到余華英案件的相關影片，提及她連自己的親兒子都能賣。吳××為了吸粉引流、賺取廣告收益，通過某社交平台自帶軟件剪輯影片，造謠稱自己是余華英當年被賣掉的兒子，在網上惡意製作、發布虛假影片，擾亂網絡空間秩序，造成不良社會影響，其相關帳號已被封禁。