玩忽職守兼受賄 北京前副市長被捕

被指搞權色交易

現年52歲的高朋是遼寧鳳城人，在東北財經大學投資經濟專業大學畢業，為經濟學博士和高級經濟師。他曾在北京地鐵集團有限責任公司、北京市基礎設施投資有限公司工作，之後歷任豐台區人民政府副區長、區委常委，北京市發展和改革委員會黨組成員、副主任，順義區委書記等職務，至去年任北京市人民政府黨組成員、副市長。