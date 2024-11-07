玩忽職守兼受賄 北京前副市長被捕
【本報綜合報道】最高人民檢察院昨日發布消息，北京市人民政府前黨組成員、副市長高朋涉嫌受賄、玩忽職守一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪、玩忽職守罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。
被指搞權色交易
現年52歲的高朋是遼寧鳳城人，在東北財經大學投資經濟專業大學畢業，為經濟學博士和高級經濟師。他曾在北京地鐵集團有限責任公司、北京市基礎設施投資有限公司工作，之後歷任豐台區人民政府副區長、區委常委，北京市發展和改革委員會黨組成員、副主任，順義區委書記等職務，至去年任北京市人民政府黨組成員、副市長。
高朋今年4月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，翌月被免去職務，上月被開除黨籍及公職。調查指，他違規買賣股票，借用管理和服務對象巨款，搞權色交易；利用職務便利為他人在入職晉升、企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；玩忽職守，給國家利益造成重大損失。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：