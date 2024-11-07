駕車撞女童致腦出血 警辯稱執勤

【本報綜合報道】黑龍江伊春市近日發生一宗交通事故，一名6歲女童被警車撞飛數米，導致全身多處骨折、腦出血，被送入ICU病房搶救。肇事司機崔××是一名警員，家屬希望對方先支付醫藥費，但其聲稱當時正執行公務，要求家屬聯繫伊春公安局處理。女童父親王先生周一質疑此說法，因崔男當時獨自駕駛警車，也無穿佩戴警號的警服。

家屬質疑無穿戴警號警服 王先生周一表示，女兒目前在哈爾濱市兒童醫院救治，已脫離生命危險，但大部分時間仍處於昏睡狀態。女童上月底從白色麵包車落車後，跑向對面路邊時被疾馳而來的警車撞飛。崔男落車查看狀況，女童家屬抱孩子上警車並送往醫院，而他亦已排除酒駕。惟家屬認為，通過路邊閉路電視畫面看，女童被直接撞飛，肇事警車可能超速。

交警部門回應稱，事故責任正在認定，保險已墊付醫療費1.8萬元人民幣（約兩萬港元），相關救助基金已走完流程，將盡快撥發。有律師表示，若民警在執行公務時過失導致他人受傷，民警所在的公安機關應負民事賠償責任，或對其作出行政處分。