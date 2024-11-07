財劃法修訂案速審完 台藍綠立委混戰

【本報綜合報道】台灣立法院財委會昨日續審財政收支劃分法部分條文修正草案，國民黨立法院黨團動員，清晨抵達會議室並佔領主席台。國民黨藉該黨立委陳玉珍擔任輪值財委會召委，開會3分鐘便宣布草案審查完成。藍綠立委在當日會議爆發激烈肢體衝突，陳玉珍一度被綠委壓制在桌上，她其後稱被人打斷門牙，現場還出現其他立委互相拉扯叫囂的畫面。民進黨周二將政府總預算案交付委員會審查，結果第6度被藍白聯手擋下。

財劃法關乎地方政府財政收支分配，逾25年未修正，目前在立法院財委會併案審查的財劃法修正草案累計達22項，但尚無行政院版。這次藍白聯手提案修法，要求政府釋出15%稅收。財委會會議昨日還未開始，數十名國民黨立委已聚集在開會現場，高叫「財政要重劃、地方要發展」等口號。

藍白促釋出15%稅收予地方 隨後幾名民眾黨立委也到場提出「資源分配不平等不正義，財劃法要列優先法案」等立場。上午9時會議開始後，陳玉珍在藍委包圍下宣布進入逐條討論，快速宣讀相關條文，全案保留送出委員會，並於9時3分宣布散會。

民進黨團書記長蔡易餘批評，昨日地方縣市首長列席財委會，但陳玉珍卻3分鐘就把財劃法送出委員會，未讓地方政府透過討論表達心聲。他批評藍白陣營完全忽略程序，挾人數優勢完成修法，既要搶錢又不顧財政紀律，甚至癱瘓社會。

行政機關首長卓榮泰周二赴立法院完成總預算報告程序，針對關鍵的原住民禁伐補償爭議，他提出3個方案，包括以基金、第二預備金或追加預算方式處理。會後經朝野協商達成決議，今日前由他邀請立院朝野黨團會面再提解決方案。院會處理民進黨團提案將總預算案交付委員會審查，表決結果為106人出席，48人贊成、58人反對，提案再遭封殺。