跨性別舞蹈家 多省演出被叫停

【本報綜合報道】內地知名跨性別舞蹈家、節目主持人金星原定於下月在江蘇省蘇州市和上海市的舞蹈和舞台劇演出均被取消，早前她在廣東省廣州市和佛山市的演出也被叫停。外界認為，這或許與她年初公開展示象徵支持多元性別（LGBT）的彩虹旗有關。

蘇州獅山大劇院周一公告，原定於下月6至7日舉行的上海金星舞蹈團25周年巡演精品現代舞專場《海上探戈》將取消演出，並啟動退票程序，公告未交代取消原因。上海YOUNG劇場亦宣布，原定下月20日至22日由金星領銜主演的120周年典藏版舞台劇《櫻桃園》也因故取消，相關退票工作已展開。

疑展示彩虹旗惹禍 據報道，金星今年1月在山西省太原市演出後謝幕時，走到台前從一名觀眾手中接過一面彩虹旗，並向觀眾展示上面「Love is love（愛就是愛），愛與性別無關」的字樣。社交網上有聲音要求山西當局徹查金星舉旗的行為，她事後發表聲明指，當時有人舉旗導致現場混亂，她就上去把旗子拿走，之後扔掉，惟有網民不接受其解釋。

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