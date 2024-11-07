禁窒息遊戲 當局將加強生命教育

【本報綜合報道】湖南省益陽市近日有家長稱孩子在校內因玩「死亡遊戲」，出現暈倒、尖叫等症狀，直到第二天仍感頭痛頭暈。益陽市教育局工作人員周一表示，已要求全市學校排查，截至目前未接到其他學校類似情況的報告，同時在加強生命教育工作方面已作後續部署。涉事家長表示，孩子已無大礙。

益陽全市學校排查 據指「死亡遊戲」又叫「心跳遊戲」或「閉氣窒息遊戲」。體驗者需首先靠牆站立吸氣，之後閉氣，再由其他人大力按壓胸口，從而快速達到窒息缺氧狀態。2004年，教育部在獲悉「死亡遊戲」在學生中傳播的情況後，堅決制止此類危害青少年學生身心健康的不良遊戲在學生中傳播、蔓延。

當年有報道稱，相關省市對學生進行針對性教育，揭露此類遊戲的危害，嚴令禁止學生嘗試這種遊戲，同時密切關注學生課餘生活。教育部還要求各地中小學校深入開展文明行為習慣的養成教育，提高中小學生道德素養，引導他們積極參與健康有益的課餘活動。同時要求中小學校進一步加強管理，保障廣大青少年學生健康成長。