官媒揭農村啃老成風 籲降婚姻成本助上進

內地農村啃老（即青年不願就業而依靠父母供養）現象嚴重，官媒近日調查發現，有中青年人從婚前婚後都靠父母「大力支持」，也有人婚後棄子女不理，全交由父母管養。有受訪專家和群眾認為，要消除農村啃老現象，既要為中青年農民提供更多保障，也要降低婚姻綜合成本。

孩子交父母管養 一年見兩次 官媒在查訪中發現，農村啃老覆蓋20歲至40歲年齡段，其中青年啃老主要表現為工作後入不敷出、在家待業等，而30歲以上的人群不乏靠父母買車、付房貸，父母要拿出自己的養老錢貼補兒孫。除了「啃金錢」外，「啃時間」更為常見。不少進城務工的年輕人將孩子交給父母養育，長輩花錢又費力。中部某省35歲的韓飛和妻子常年在江蘇打工，兩夫婦一對兒女都由爺爺嫲嫲照顧，「一年最多回家兩次」，一對兒女日常開支都由父母負擔。

受訪者建議整治高彩禮 發文指出，當前婚姻開支逐漸成為農村家庭最大開支，也是農村啃老的「重災區」。有受訪對象建議，以整治高價彩禮為起點，在住房、購車等婚姻條件上加強引導，不斷降低農村婚姻綜合成本，為農村家庭減負，讓更多年輕人看到奮鬥的希望，減少滋生啃老的土壤。本報綜合報道