陸軍109旅營區傳槍響 揭新兵檢空包彈匿廁發射

【本報綜合報道】台灣陸軍109旅的虎躍部隊日前在新竹湖口營區受訓，一名義務役士兵周一早攜帶步槍進入廁所，並裝入一枚在靶場拾獲的空包彈後擊發。有報道指，士兵拾獲在同一基地訓練的新加坡士兵遺落子彈，因不明原因帶入廁所擊發。

憲兵隊已帶走涉事士兵調查，部隊清點彈藥確實沒有缺少。士兵坦誠空包彈是在靶場檢到，查證確認原來是新加坡部隊訓練時遺落。然而，士兵拾獲子彈後私藏在身上多日，直至周一戰術測考前，他把步槍帶到廁所後裝填子彈，朝自己左下方擊發。連上士官兵聽到槍響大驚，立刻衝到廁所查看，見到士兵並未受傷才鬆一口氣。

屬星兵訓練遺留 台灣與新加坡在1965年簽訂密約，秘密讓新加坡部隊來台訓練，這項合作即使已多次曝光，早已不是秘密，但雙方近50年來始終「只做不說」。外號為「星光部隊」的新加坡陸軍和裝甲兵長期都在台灣新竹湖口基地、雲林炮兵基地訓練，實彈測考則在屏東保力山三軍聯訓基地舉行。