台高官料美新總統 延續制陸友台路線

蔡明彥

【本報綜合報道】全球多地關注美國大選結果，台灣安全局局長蔡明彥昨日受訪表示，當局不適合預測結果，但不管誰當選美國總統，對國際局勢和台美關係都是全新局面，但在兩岸政策上料延續「制陸友台」的路線。他又指，重點將放在美國政府交接，國際友盟交換情報及大陸政治意圖和軍事動態，避免陸方藉端生事。

重點對焦下階段台美合作 蔡明彥表示，台灣會持續與美國現任和新任政府維持戰略溝通，將重點放在重新對焦下階段台美合作的重點議題，包括防衞、經貿、供應鏈合作，提出更多具體合作計劃，進一步深化美台關係。對於北韓近日異動，他研判朝方意圖藉此增加和美國新政府後續談判的籌碼，大陸在此期間顯得格外低調，國際社會勢必加強對台海局勢的關注與警覺。

台防務部門副首長柏鴻輝也表示，各界非常關心美國總統選舉，全球也在關切。該部門首長顧立雄曾表明台灣在自我防衞的決心永遠不變，維持台海地區穩定是該部門的責任，地緣戰略有重要性，他們會做好自己本分。對於國際局勢和美國大選情況，台方將持續關注。至於會否召開安全會議評估應對美國大選，他則未有回應。